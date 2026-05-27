Помощь коллеге обернулась для главы полиции российского района уголовным делом

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали исполняющего обязанности начальника отдела полиции по Чесменскому району Булата Нурписова. Об этом пишет URA.RU.

В отношении правоохранителя возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили задержание Нурписова. В ведомстве отметили, что сейчас в отношении него идет служебная проверка, поэтому полицейский отстранен от работы. В случае подтверждения его вины он будет уволен, добавили в ведомстве.

По данным издания, в декабре 2025 года, занимая пост замглавы райотдела полиции, Нурписов решил помочь экс-начальнику и освободить его от уголовной ответственности за незаконную охоту. В результате задержанный отдал своим подчиненным незаконный приказ.

Ранее в Новосибирске суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима бывшего старшего оперуполномоченного за избиение иностранца в дежурной части одного из отделов полиции города.