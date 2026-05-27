Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:39, 27 мая 2026Силовые структуры

Помощь коллеге обернулась для главы полиции российского района уголовным делом

В Челябинской области ФСБ задержала и.о. главы МВД Нурписова
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали исполняющего обязанности начальника отдела полиции по Чесменскому району Булата Нурписова. Об этом пишет URA.RU.

В отношении правоохранителя возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили задержание Нурписова. В ведомстве отметили, что сейчас в отношении него идет служебная проверка, поэтому полицейский отстранен от работы. В случае подтверждения его вины он будет уволен, добавили в ведомстве.

По данным издания, в декабре 2025 года, занимая пост замглавы райотдела полиции, Нурписов решил помочь экс-начальнику и освободить его от уголовной ответственности за незаконную охоту. В результате задержанный отдал своим подчиненным незаконный приказ.

Ранее в Новосибирске суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима бывшего старшего оперуполномоченного за избиение иностранца в дежурной части одного из отделов полиции города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о масштабных разрушениях в Севастополе после удара ракет Storm Shadow

    Ведущий возмутился неуместной шуткой коллеги в прямом эфире и призвал ее остановиться

    Мужчина съел глаз брата и поджег домашнюю кошку

    Модель с черной монобровью показала обнаженное тело в честь дня рождения

    На Android-смартфонах срочно призвали включить одну функцию

    Россиянин описал отель Турции за 1,5 миллиарда долларов фразой «я ожидал большего»

    Раскрыта реакция стран Ближнего Востока на требование Трампа

    Раскрыты важные детали переговоров Ирана и США

    Последствия после удара ракет Storm Shadow по Севастополю попали на видео

    В России сделали заявление о призыве вывести войска из Приднестровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok