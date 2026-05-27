Россиян попытались запугать уголовной ответственностью за детские рисунки на асфальте

Сообщение об уголовной ответственности за рисунки мелом оказалось недостоверным

Распространившееся в сети сообщение об уголовной ответственности за рисунки мелом на асфальте является фейком. Наказание, которым попытались запугать россиян, может грозить только в случае нецензурных или оскорбительных изображений и фраз.

Telegram-канал «ЧТД», который связывают с бывшим олигархом Михаилом Ходорковским (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) писал, что россиянам и их детям грозят штрафы и арест на 15 суток за «самовольное нанесение рисунков на дорожках и тротуарах». Отмечалось, что, если рисунки сочтут вандализмом, наступает уже уголовная ответственность по статье 214 УК РФ.

Сообщение о якобы уголовной ответственности за рисование мелками на асфальте — это манипуляция. Авторы фейка намеренно распространили пугающий материал с кликбейтным заголовком, вырвав реальные данные из контекста. Изначально общественный деятель и специалист в области жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь, высказываясь на тему, заявил, что ключевую роль играет не сам факт наличия рисунка на асфальте, а его смысловое наполнение. Штраф или арест предусмотрены за нарисованные мелом непристойные или оскорбительные изображения и надписи. Слова эксперта в итоге исказили в стремлении к кликбейту и сформулировали заголовок, который вводит в заблуждение.

Обычные рисунки мелом не являются преступлением и не влекут уголовной ответственности. Наказание, которым запугивают россиян авторы фейка, может грозить лишь в случае нецензурных или оскорбительных изображений и фраз. Также нельзя рисовать картинки, содержащие призывы к экстремизму или пропаганду наркотиков.

Статья 214 УК РФ «Вандализм» предусматривает уголовную ответственность за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Осквернение зданий и сооружений — это изменение их внешнего и внутреннего вида путем размещения на фасадах и стенах зданий, на заборах нецензурных надписей, циничных, непристойных, оскорбляющих общественную нравственность рисунков. Под порчей имущества следует понимать повреждение имущества, учиненное на общественном транспорте и в иных общественных местах.

Сообщение о том, что россиянам грозит уголовная ответственность за рисунки на асфальте, не получило распространения в российских СМИ. Издания освещали лишь комментарий эксперта Бондаря по теме — kp.ru, МК, «Москва 24».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».