10:17, 27 мая 2026Мир

Шотландия захотела независимости от Великобритании

Парламент Шотландии поддержал идею референдума о независимости от Великобритании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Lesley Martin / Reuters

Парламент Шотландии поддержал идею провести референдум о независимости от Великобритании. Об этом стало известно из заявления шотландского правительства, опубликованного официальной странице в социальной сети X.

Уточняется, что первый министр Шотландии Джон Суинни еще 27 апреля объявил о намерении вынести вопрос на голосование сразу после местных выборов.

По данным The National, за проведение референдума о независимости проголосовали 72 депутата, против — 55, еще двое воздержались. Также Суинни требует издать указ в соответствии со статьей 30 Акта о Шотландии 1998 года, который передал бы шотландскому парламенту полномочия по организации референдума о независимости.

Ранее в Лондоне прошел митинг против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По предположению журналистов, протест стал одним из самых крупных митингов против руководства страны.

