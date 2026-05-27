Шотландия захотела независимости от Великобритании

Парламент Шотландии поддержал идею референдума о независимости от Великобритании

Парламент Шотландии поддержал идею провести референдум о независимости от Великобритании. Об этом стало известно из заявления шотландского правительства, опубликованного официальной странице в социальной сети X.

Уточняется, что первый министр Шотландии Джон Суинни еще 27 апреля объявил о намерении вынести вопрос на голосование сразу после местных выборов.

По данным The National, за проведение референдума о независимости проголосовали 72 депутата, против — 55, еще двое воздержались. Также Суинни требует издать указ в соответствии со статьей 30 Акта о Шотландии 1998 года, который передал бы шотландскому парламенту полномочия по организации референдума о независимости.

