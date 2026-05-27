Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:03, 27 мая 2026Интернет и СМИ

Сообщение о появлении литерных поездов для перевозки пенсионеров в России не подтвердилось

Данные о появлении литерных поездов для перевозки пенсионеров оказались фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Raden_Yogana / Shutterstock / Fotodom

В социальных сетях появилось некое распоряжение РЖД о формировании специальных «литерных поездов» для массовой перевозки пенсионеров из приграничных территорий в Архангельскую область в рамках демографической программы. Однако сообщение оказалось дезинформацией.

Официальные распоряжения об организации перевозок РЖД публикуются в обобщенном виде через пресс-службу компании. На официальном портале ОАО «РЖД», сайтах правительства РФ и Министерства труда и социальной защиты нет ни одного упоминания о подобной инициативе.

Литерные поезда перевозят высокопоставленных лиц государства или грузы особой государственной важности, они являются составом специального назначения. Использование такой формулировки для массовой перевозки гражданских лиц, в том числе пенсионеров, юридически и технически невозможно. Первый российский литерный поезд появился еще у Николая I, также такой поезд был у генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина и других известных политических деятелей. Они не задействуются для перевозки обычных пассажиров, пенсионеров, реализации демографических программ.

Материалы по теме:
«Интернет приносит не только пользу» Мошенники все чаще обманывают россиян в интернете. Как от них защититься?
«Интернет приносит не только пользу»Мошенники все чаще обманывают россиян в интернете. Как от них защититься?
19 сентября 2020
«Главным трендом в этом году будет развитие цифровых услуг» Директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ о влиянии пандемии на цифровизацию банковской системы
«Главным трендом в этом году будет развитие цифровых услуг»Директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ о влиянии пандемии на цифровизацию банковской системы
31 июля 2020
Цифровое крепостничество Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
Цифровое крепостничествоКому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
17 октября 2020

Кроме того, распространившийся документ изначально выглядел недостоверно: нет подписи должностного лица, имеются различные ошибки и некорректно указан номер распоряжения. Во-первых, в нормативных актах ОАО «РЖД» распоряжения всегда сопровождается должностью, инициалами и подписью. Во-вторых, используется неверный формат регистрационного номера: в документе указан номер № ФПК-04/1892-исх, где «ФПК» (Федеральная пассажирская компания) — это самостоятельное дочернее акционерное общество (АО «ФПК»), а не подразделение ОАО «РЖД». Такие гибридные номера для распоряжений не характерны для документов РЖД. Они имеют другой формат, например, № 119/р, № 743/р и т. д. К тому же сокращение «исх» (исходящее) используется для писем, а не для документов. В-третьих, в актуальной структуре ОАО «РЖД» нет «Департамента организации пассажирских перевозок», который упоминается в фейковом распоряжении, при этом есть Департамент пассажирских перевозок (ЦЛ). В официальных бланках РЖД также используется строгий единый корпоративный шрифт, а в данном документе смешано несколько разных шрифтов.

В тексте документа еще упоминаются «государственные демографические программы», однако все они в России направлены на поддержку рождаемости, молодых семей и увеличение продолжительности жизни, а не на перемещение пожилых людей из одного региона в другой. Упоминание финансирования из «средств резервного фонда» и «прифронтовых территорий» звучит как попытка связать документ с актуальной повесткой в рамках СВО, но без реальных на то оснований. В медиа нет информации о готовящейся волне эвакуации населения, в особенности пожилых людей, из приграничных территорий.

Информация о том, что вышло распоряжение РЖД о формировании специальных литерных поездов для массовой перевозки пенсионеров из приграничных территорий в Архангельскую область, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    Мотоциклистов в шортах призвали пересмотреть свой гардероб

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok