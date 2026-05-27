Сообщение о появлении литерных поездов для перевозки пенсионеров в России не подтвердилось

Данные о появлении литерных поездов для перевозки пенсионеров оказались фейком

В социальных сетях появилось некое распоряжение РЖД о формировании специальных «литерных поездов» для массовой перевозки пенсионеров из приграничных территорий в Архангельскую область в рамках демографической программы. Однако сообщение оказалось дезинформацией.

Официальные распоряжения об организации перевозок РЖД публикуются в обобщенном виде через пресс-службу компании. На официальном портале ОАО «РЖД», сайтах правительства РФ и Министерства труда и социальной защиты нет ни одного упоминания о подобной инициативе.

Литерные поезда перевозят высокопоставленных лиц государства или грузы особой государственной важности, они являются составом специального назначения. Использование такой формулировки для массовой перевозки гражданских лиц, в том числе пенсионеров, юридически и технически невозможно. Первый российский литерный поезд появился еще у Николая I, также такой поезд был у генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина и других известных политических деятелей. Они не задействуются для перевозки обычных пассажиров, пенсионеров, реализации демографических программ.

Кроме того, распространившийся документ изначально выглядел недостоверно: нет подписи должностного лица, имеются различные ошибки и некорректно указан номер распоряжения. Во-первых, в нормативных актах ОАО «РЖД» распоряжения всегда сопровождается должностью, инициалами и подписью. Во-вторых, используется неверный формат регистрационного номера: в документе указан номер № ФПК-04/1892-исх, где «ФПК» (Федеральная пассажирская компания) — это самостоятельное дочернее акционерное общество (АО «ФПК»), а не подразделение ОАО «РЖД». Такие гибридные номера для распоряжений не характерны для документов РЖД. Они имеют другой формат, например, № 119/р, № 743/р и т. д. К тому же сокращение «исх» (исходящее) используется для писем, а не для документов. В-третьих, в актуальной структуре ОАО «РЖД» нет «Департамента организации пассажирских перевозок», который упоминается в фейковом распоряжении, при этом есть Департамент пассажирских перевозок (ЦЛ). В официальных бланках РЖД также используется строгий единый корпоративный шрифт, а в данном документе смешано несколько разных шрифтов.

В тексте документа еще упоминаются «государственные демографические программы», однако все они в России направлены на поддержку рождаемости, молодых семей и увеличение продолжительности жизни, а не на перемещение пожилых людей из одного региона в другой. Упоминание финансирования из «средств резервного фонда» и «прифронтовых территорий» звучит как попытка связать документ с актуальной повесткой в рамках СВО, но без реальных на то оснований. В медиа нет информации о готовящейся волне эвакуации населения, в особенности пожилых людей, из приграничных территорий.

Информация о том, что вышло распоряжение РЖД о формировании специальных литерных поездов для массовой перевозки пенсионеров из приграничных территорий в Архангельскую область, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».