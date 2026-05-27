Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 27 мая 2026Россия

Стало известно о смерти российской школьницы во время празднования последнего звонка

Shot сообщил о смерти школьницы из-за упавшего дерева на пляже в Пермском крае
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya_Kuznetsov / Shutterstock / Fotodom

На пляже реки Сайгатки в Чайковском Пермского края дерево упало прямо на 16-летнюю девочку, отмечавшую последний звонок в компании десяти одноклассников. О смерти подростка сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, сегодня в регионе зафиксирован сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Шторм с грозой застал и девятиклассников, которые решили спрятаться на территории городского пляжа. Однако девочка не успела добежать до укрытия, так как на нее упала береза.

Журналисты выяснили, что девятиклассница занималась танцами, регулярно принимала участие в турнирах. После школы она планировала учиться в колледже на спортивного тренера.

Ранее стало известно о смерти школьника из Красноярска, который почувствовал себя плохо на прогулке с друзьями в день последнего звонка. Как выяснилось, у мальчика был порок сердца и примерно через месяц его ожидала операция. По словам опекуна подростка, скорая помощь ехала на место полчаса. Спасти его не смогли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ракета ВСУ попала в здание ЦБ в Севастополе. Губернатор объяснил, почему Киев бил именно туда

    Россия обвинила Запад в искажении ее предупреждения об ударах по Киеву

    Назван способ уничтожения тяжелых беспилотников ВСУ в воздухе

    Пенелопа Крус сообщила об угрожающем ее жизни серьезном заболевании

    Президент Финляндии сделал заявление об угрозе БПЛА со стороны России

    Европейский энергогигант продлил экстренную меру из-за войны в Иране

    Москвича за неуплату алиментов на дочь встретил спецназ

    Актеры «Истории его служанки» похвастали особенностями сериала

    В России высказались об условиях пересмотра соглашения о поставках газа в Армению

    Советник Зеленского отреагировал на сообщение о подготовке Украины к продолжению войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok