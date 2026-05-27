Стало известно о смерти российской школьницы во время празднования последнего звонка

Shot сообщил о смерти школьницы из-за упавшего дерева на пляже в Пермском крае

На пляже реки Сайгатки в Чайковском Пермского края дерево упало прямо на 16-летнюю девочку, отмечавшую последний звонок в компании десяти одноклассников. О смерти подростка сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, сегодня в регионе зафиксирован сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Шторм с грозой застал и девятиклассников, которые решили спрятаться на территории городского пляжа. Однако девочка не успела добежать до укрытия, так как на нее упала береза.

Журналисты выяснили, что девятиклассница занималась танцами, регулярно принимала участие в турнирах. После школы она планировала учиться в колледже на спортивного тренера.

Ранее стало известно о смерти школьника из Красноярска, который почувствовал себя плохо на прогулке с друзьями в день последнего звонка. Как выяснилось, у мальчика был порок сердца и примерно через месяц его ожидала операция. По словам опекуна подростка, скорая помощь ехала на место полчаса. Спасти его не смогли.