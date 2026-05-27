Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 27 мая 2026МирЭксклюзив

В МИД России возмутились реакцией стран Совбеза ООН на трагедию в Старобельске

Алимов заявил о возмущении из-за реакции Запада в СБ ООН на удар по Старобельску
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Реакция представителей западных стран в Совете Безопасности ООН на удар по Старобельску возмутительна и недопустима. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Алимов, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру» на полях Международного форума по безопасности.

«В очередной раз запредельный цинизм, лицемерие, нежелание называть вещи своими именами и признавать факты. Вот таковы наши западные, скажем так, собеседники на нынешнем этапе», — подчеркнул дипломат.

По его словам, такие действия «не выдерживают никакой проверки на совесть и справедливость».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что России неловко и стыдно за западных членов Совета Безопасности ООН, которые во время своих выступлений не удосужились упомянуть гибель детей в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельск. Он добавил, что реакция стран Запада на трагедию продемонстрировала их моральных крах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приказе Зеленского готовиться к продолжению войны

    Китай решил помочь находящемуся в плачевном состоянии мировому рынку удобрений

    В России ответили на угрозы Зеленского нанести удар по Белоруссии

    Страховщик выплатил россиянину миллионы из-за дефицита одной детали для его машины

    Мужчина нашел странные фекалии на крыше дома и столкнулся с пумой

    В США предсказали самые разрушительные удары по Киеву и пожелали удачи европейцам

    Россиянка выслушала приговор за финансирование ИГИЛ

    Глава Севастополя назвал цель удара ВСУ ракетами Storm Shadow по городу

    Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей

    «Ангел» Victoria's Secret снялась в головном уборе российского бренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok