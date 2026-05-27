Алимов заявил о возмущении из-за реакции Запада в СБ ООН на удар по Старобельску

Реакция представителей западных стран в Совете Безопасности ООН на удар по Старобельску возмутительна и недопустима. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Алимов, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру» на полях Международного форума по безопасности.

«В очередной раз запредельный цинизм, лицемерие, нежелание называть вещи своими именами и признавать факты. Вот таковы наши западные, скажем так, собеседники на нынешнем этапе», — подчеркнул дипломат.

По его словам, такие действия «не выдерживают никакой проверки на совесть и справедливость».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что России неловко и стыдно за западных членов Совета Безопасности ООН, которые во время своих выступлений не удосужились упомянуть гибель детей в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельск. Он добавил, что реакция стран Запада на трагедию продемонстрировала их моральных крах.