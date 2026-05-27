13:31, 27 мая 2026Интернет и СМИ

В России появится компьютерный класс для детей на длительном лечении

Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Благотворительный онлайн-стрим пройдет на площадке VK Play Арена. Его итогом станет открытие компьютерного класса в Российской детской клинической больнице (РДКБ), сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

28 мая зрителей ждут игры, интерактивы и живое общение, а также выступления Оксаны Самойловой, Navai, Артура Бабича, Rasa, Артемия Плетнева и других артистов. В программе стрима также пройдет DANCE BATTLE по Just Dance — танцевальный интерактив с участием стримеров. Пациенты детских больниц смогут не только смотреть трансляцию, но и стать полноценными участниками эфира.

Открытие компьютерного класса в РДКБ запланировано на конец июня. Пространство создается для детей, которые проходят длительное лечение и подолгу находятся в больнице.

«Благотворительный стрим — это понятный молодежи формат: артисты и блогеры, стрим в реальном времени, участие зрителей. Так мы превращаем интерес к контенту в помощь — в возможность поддержать сбор и вместе открыть компьютерный класс для ребят, которые находятся на длительном лечении. Это будет пространство, где дети смогут продолжить учиться и развивать навыки, которые пригодятся после выздоровления», — отмечает руководитель направления VK Добро Ксения Топоркова.

