Желание «попонтоваться» подвело молодого россиянина под статью

14:12, 27 мая 2026

В Новосибирске пройдет суд над устроившим ночной дрифт мужчиной
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: МВД по Новосибирской области

В Новосибирске пройдет суд над 22-летним местным жителем, который на автомобиле BMW X4 без номеров устроил дрифт в центре города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУМВД по области.

Молодой человек проходит обвиняемым по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Как сообщили в ведомстве, это первое в области дело по такой статье. Оно передано в Центральный районный суд города. Иномарка арестована.

Ночью 19 апреля молодой человек на автомобиле BMW X4 без номеров устроил дрифт на проезжей части в центре Новосибирска. По версии следствия, таким образом фигурант создал угрозу безопасности других участников дорожного движения.

После задержания фигурант заявил, что всегда хотел покататься на такой машине и решил «попонтоваться». Он также извинился за свои действия.

Ранее сообщалось, что перед судом в Тынде предстал местный житель, который устроил дрифт с дымовыми шашками в честь гендер-пати на свадьбе друга.

