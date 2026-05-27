Желание «попонтоваться» подвело молодого россиянина под статью

В Новосибирске пройдет суд над устроившим ночной дрифт мужчиной

В Новосибирске пройдет суд над 22-летним местным жителем, который на автомобиле BMW X4 без номеров устроил дрифт в центре города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУМВД по области.

Молодой человек проходит обвиняемым по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Как сообщили в ведомстве, это первое в области дело по такой статье. Оно передано в Центральный районный суд города. Иномарка арестована.

Ночью 19 апреля молодой человек на автомобиле BMW X4 без номеров устроил дрифт на проезжей части в центре Новосибирска. По версии следствия, таким образом фигурант создал угрозу безопасности других участников дорожного движения.

После задержания фигурант заявил, что всегда хотел покататься на такой машине и решил «попонтоваться». Он также извинился за свои действия.

