08:07, 29 мая 2026

Названа страна транзита западного оружия на Украину

Додон: ЕС нужна лояльность Молдавии для военных поставок и обеспечения тыла Украине
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Евросоюзу нужна лояльность Молдавии, поскольку это страна транзита западного оружия на Украину, к тому же, она обеспечивает Киеву тыл. Такое мнение выразил глава оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в интервью телеканалу «ОНТ».

По его словам, первостепенной задачей для европейских стран в настоящий момент стало обеспечение тыла для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военные поставки через территорию Молдавии были налажены при президенте Майе Санду, полагает политик.

«Через Молдову поступало очень много товаров для войны на Украине и поступают и сейчас. <…> Эшелоны с непонятной продукцией без проверки просто заезжают из Румынии и на Украину. Поэтому с этой точки зрения я думаю, что Майя Санду свою задачу выполнила», — отметил Додон.

Ранее в России заподозрили Запад в передаче Украине дальнобойных ракет.

