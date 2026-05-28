Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:23, 28 мая 2026Моя страна

Россияне восхитились необычным увлечением чиновника

Глава совета при МВД Анатолий Кучерена занялся танцами и восхитил россиян
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Получивший должность председателя Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена восхитил жителей страны своим увлечением. Оказалось, что чиновник занимается танцами. Ролик с его участием опубликовала его учитель Марина Каташинская в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Для многих людей статус становится причиной закрыться в рамках образа. Но по-настоящему великие люди не боятся оставаться живыми», — подписала спортсменка публикацию, отметив, что поражена тем, что человек, который достиг самых высоких вершин, не побоялся прийти в танцы с нуля и снова стать учеником.

В комментариях пользователи поддержали Кучерену, порадовавшись за него и отметив его танцевальные данные.

«Он круто танцует», «Спасибо, что общество перестало вешать ярлыки и устанавливать границы!», «Анатолий Григорович — вы пожар!», «Душа танцует, а это самое главное», — высказались юзеры.

Ранее Кучерена, являющийся также адвокатом, защищал интересы бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

На должность председателя Общественного совета при МВД России созыва 2026-2029 годов он был переизбран 25 мая текущего года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

    Китайская экономика получила зловещий сигнал

    Ушаков двумя словами высказался о выборе Европой переговорщика с Россией

    Ушедший из России автогигант столкнулся с серьезной проблемой

    Россиянка примерила 53-летнее свадебное платье бабушки и растрогала зрителей

    Казино под видом компьютерного клуба с многомиллионным доходом накрыли в России

    Ушаков высказался о послании Путина Трампу в связи с ударами по Киеву

    Вероятность поставки ракет США Украине после срочного письма Зеленского оценили

    Россияне восхитились необычным увлечением чиновника

    12 человек пострадали в жестком ДТП с участием автобуса в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok