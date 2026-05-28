Посольство РФ назвало сделку Швеции и Украины по истребителям циничной

Сделка по закупке Украиной шведских истребителей Gripen совершенно цинична. С таким заявлением выступило российского посольство в Стокгольме, передает РИА Новости.

«На фоне совершенного в ночь на 22 мая варварского удара украинской военщины по зданиям учебного корпуса и общежития Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, в которых в тот момент находилось 86 студентов-подростков, заявления Стокгольма (...) выглядят особенно цинично», — подчеркнули в полпредстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев закупит 22 новых самолета Gripen.

Позднее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Швеция и другие союзники по НАТО могут начать войну с Россией в 2027 году.