14:37, 28 мая 2026Интернет и СМИ

Сообщение о падении самолета в Подмосковье из-за работы системы ПВО не подтвердилось

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В некоторых Telegram-каналах распространилась информация, что 27 мая в 12:32 по московскому времени пассажирский самолет авиакомпании Belavia, выполнявший рейс B2917 из Белоруссии в Москву, пропал с радаров во время полета над Московской областью, а позже его обломки были найдены возле деревни Еремеево в Истринском районе Московской области. «Очевидцы сообщили о взрыве в небе и сильном пожаре после падения лайнера… По данным экстренных служб, в момент происшествия системы ПВО Москвы работали в усиленном режиме из-за угрозы неопознанных воздушных объектов. Рассматривается версия, что гражданский самолет мог быть ошибочно принят за цель», — говорилось в сообщении. Также посты сопровождались фотографией якобы обломков самолета.

Пассажирский лайнер, выполнявший регулярный рейс B2917 (Минск — Москва), не пропадал с радаров. Он штатно и благополучно приземлился в Москве в 13:03 по местному времени. Данные о полете и его успешном завершении зафиксированы международными и российскими авиационными трекерами.

Что касается прикрепленной фотографии, то она по всем признакам была сгенерирована при помощи искусственного интеллекта. На фейковом фото фирменный белорусский василек Belavia и надписи на фюзеляже выглядят деформированными, поплывшими и не соответствуют реальному логотипу. На сгенерированном снимке задний план и отдельные элементы обломков также имеют неестественное размытие. Мелкие детали в виде частей самолета и трава вокруг «обломков» смотрятся слишком гладкими и сливаются друг с другом, что типично для алгоритмов сглаживания ИИ. К такому же вердикту пришли и авторы белорусского Telegram-канала «Народный Антифейк», который специализируется на поиске, разоблачении и опровержении фейков. «Фотография обломков борта с "васильками" сгенерирована при помощи искусственного интеллекта», — уточнили они.

Утверждение в постах о том, что «по данным экстренных служб, в момент происшествия системы ПВО Москвы работали в усиленном режиме из-за угрозы неопознанных воздушных объектов» не имеет под собой никаких доказательств и было придумано авторами фейка для того, чтобы вызвать у читателей эмоциональный отклик и ощущение доверия. Ни Министерство обороны России, ни мэр Москвы Сергей Собянин, ни оперативные службы не объявляли 27 мая никаких особых режимов или тревог из-за неопознанных объектов в Московском регионе. Небо над столицей работало в обычном штатном режиме.

Информация о падении самолета авиакомпании Belavia, выполнявшего рейс B2917 из Белоруссии в Москву, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

