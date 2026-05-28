Вложения иностранцев в российские ценные бумаги оценили

ЦБ: Доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ составила 3,4 процента

На 1 мая 2026 года доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) составила 3,4 процента. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) России.

Месяцем ранее показатель находился на том же уровне. При этом годом ранее доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ составляла четыре процента.

По данным регулятора, в первом квартале 2026 года розничные инвесторы внесли на брокерские счета 910 миллиардов рублей. Это рекордный квартальный показатель с начала наблюдений в 2021 году. Чаще всего вкладывались в фондовый рынок инвесторы с размером счета свыше миллиона рублей. Привлекательность вложений в ценные бумаги росла на фоне снижения ставок в экономике.

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова ранее отметила, что банковские вклады остаются одним из самых выгодных инструментов для накоплений. Этот инструмент можно использовать для долгосрочных накоплений, пояснила она. Рублевые вклады приносят доходность выше инфляции, что делает их выгодными для владельцев.