29-летний блогер пропал при загадочных обстоятельствах

Американский TikTok-блогер Билл Хупер пропал без вести

29-летний американский TikTok-блогер Билл Хупер пропал без вести. О его исчезновении при загадочных обстоятельствах сообщает издание People.

По предварительным данным, 21 мая Хупер вышел из дома в штате Нью-Джерси и сел на поезд до Нью-Йорка. С тех пор он перестал выходить на связь с родными.

Известно, что некоторое время блогер находился на Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке.

Родители Хупера рассказали, что у него был тяжелый период в жизни: он повредил ногу и лишился работы в винном магазине. В результате ему пришлось переехать к родным.

В своем аккаунте блогер выкладывал видео, в которых говорил о жизненных трудностях и давал мотивационные советы. По словам членов семьи, Хупер испытывал тревогу из-за излишнего внимания подписчиков. «Я думаю, что ему тяжело давалось и то, как все зациклились на телефонах, и то, что он стал внезапно популярным в TikTok», — заявил отец пропавшего.

Ранее сообщалось об исчезновении стримера Ивана Insider (настоящая фамилия — Андреев) в Москве. Он должен был пойти на встречу, а после улететь в Сербию, однако внезапно пропал.