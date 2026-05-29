Чудотворную икону нашли спустя полгода после похищения из российского храма

В Костромской области полицейские нашли похищенную из храма чудотворную икону

В Костромской области полицейские вернули в храм похищенную чудотворную икону Пресвятой Богородицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В декабре 2025 года настоятель храма Архангела Михаила в селе Контеево заметил пропажу 11 образов, среди которых была особо чтимая икона «Скоропослушница» с предстоящими святым Великомучеником и Целителем Пантелеимоном и Архангелом Михаилом. Было возбуждено уголовное дело.

Вскоре полиция выяснила, что икону «Скоропослушница» продали коллекционеру из Краснодара, отправив ее обычной посылкой через службу доставки. Она была изъята. Также полицейские нашли и другие иконы, их вернут в ближайшее время.

Подозреваемые в краже задержаны.

