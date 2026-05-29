Черничук: ЗАЭС остается под контролем России

Запорожская атомная электростанция остается под контролем России после референдума, этот факт не подлежит обсуждению. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук в беседе с ТАСС.

«Ни технически, ни юридически невозможно управлять станцией двум разным системам, двум разным структурам. Можно получать какую-то совместную выгоду от продажи продукции, которую производит то или иное предприятие или атомная станция в данном случае. Но управлять — два руля у машины быть не может. Должен быть один, и он определен», — прокомментировал Черничук судьбу ЗАЭС.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крымского региона Михаил Шеремет обратился к странам Запада с требованием не допустить новый Чернобыль после атаки ВСУ на сотрудников ЗАЭС.