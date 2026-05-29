Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:09, 29 мая 2026Силовые структуры

Долг в несколько миллионов рублей довел российского бизнесмена до жестокого преступления

В Салехарде суд приговорил бизнесмена, спрятавшего труп дагестанца в яме
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Салехарде суд приговорил к 14 с половиной годам колонии строгого режима бизнесмена Евгения Колганова, который совершил жестокое преступление из-за долга в несколько миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в окружной прокуратуре.

Соучастника преступления оштрафовали на 150 тысяч рублей. В пользу родственников уроженца Дагестана Магомедхабиба Магомедова взыскали 10 миллионов рублей в качестве компенсация материального и морального вреда.

По версии следствия, Колганов задолжал Магомедову несколько миллионов рублей. Чтобы не платить, он до смерти избил Магомедова молотком. Затем бизнесмен угнал белый Toyota Highlander дагестанца и сжег его в лесу. Далее он вместе со своим работником перевез тело на промышленную базу, сбросил в яму-колодец, засыпал песком и накрыл железобетонными блоками.

Ранее в Саратовской области осудили подруг, державших в погребе россиянку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    Почти двухметровая россиянка прошлась по городу и показала эмоции прохожих

    Вооруженные силы России получили БМД-2М с «Берегом»

    Россиянин забил знакомого молотком и спрятал его под бетоном

    Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

    Российский экс-депутат добился приостановки своего дела после отказа суда

    Звезда Comedy Club объявил об уходе из шоу

    Дима Билан сделал заявление о личной жизни

    В швейцарском клубе высказались об интересе к Дзюбе

    Долг в несколько миллионов рублей довел российского бизнесмена до жестокого преступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok