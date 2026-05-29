10:00, 29 мая 2026Культура

Долина прокомментировала клип SHAMAN с «поющими иноагентами»

Лариса Долина заявила, что вопрос прощения иноагентов зависит от их позиции
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала новый клип SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) с «поющими иноагентами», сгенерированный с помощью искусственного интеллекта. Ее слова приводит Пятый канал.

Певица заявила, что публичные личности, признанные иностранными агентами, по-разному высказывались о России. По ее словам, вопрос прощения зависит от конкретной позиции артиста.

«Есть те люди, которые раскаялись, и, возможно, их можно принять обратно. А есть те люди, которые все это время поносят нашу страну, президента, всех нас. Вот их, наверное, не нужно принимать обратно», — объяснила Долина.

Накануне SHAMAN выпустил клип, в котором осудил иноагентов. По сюжету певец выступает в роли детектива, борющегося с «силами зла». Он приходит в свой кабинет, садится за стол, на котором стоит большая икона, и начинает по одной выкладывать фотографии различных медийных личностей, ранее признанных иноагентами. В финале клипа артист вешает изображения иноагентов на стену, после чего те (с помощью ИИ) начинают подпевать.

