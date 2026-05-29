13:42, 29 мая 2026Культура

Дюжев пожаловался на однообразие ролей после «Бригады»

Дмитрий Дюжев заявил, что хотел бы сыграть в кино примерного мужа и отца
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев рассказал, что после участия в сериале «Бригада» режиссеры чаще всего предлагают ему роли криминальных персонажей. Его слова приводит «Пятый канал».

Актер заявил, что тщательно работает над образами героев, экспериментирует и для каждого создает нужные интонации, речь и походку. Тем не менее постановщики чаще видят его в роли отрицательного, жесткого персонажа.

«Хочу в тело персонажа примерного мужа, примерного отца, примерного соседа, примерного человека, к которому тянется весь мир. Я хочу быть в таком образе и только приносить пользу», — поделился Дюжев.

Ранее Дюжев заявил о намерении баллотироваться на выборах в Госдуму. Артист пообещал в случае избрания в парламент не отсиживаться в кабинете, а заниматься законотворчеством.

