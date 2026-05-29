07:56, 29 мая 2026Мир

Евродепутат объяснил нежелание принимать в Евросоюз всю Украину целиком

Блага: Значительная часть Украины относится к русскому миру и не должна входить в ЕС
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Значительная часть Украины относится к русскому миру и не должна входить в Евросоюз. Так объяснил нежелание принимать в объединение всю республику целиком замглавы правящей партии Словакии Smer, евродепутат Любош Блага, его слова приводят «Известия».

«И хотя официальная позиция Словакии в том, что мы хотим, чтобы Украина вступила в ЕС, я лично считаю, что, по крайней мере, значительная часть Украины является частью русского мира и просто не должна входить в ЕС», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что в правительстве Италии разгорелся серьезный скандал, причиной которого стал вопрос вступления Украины в Европейский союз. «Киев в ЕС будет представлять экономический ущерб огромных масштабов», — так звучит аргумент одной из сторон.

