Герой России высказался о судьбе шведских истребителей на Украине

Герой РФ Липовой: Шведские истребители Gripen отправятся на Украину лишь для утилизации

Швеция собирается поставить Киеву собственные истребители Gripen лишь для тго, чтобы не тратить личные средства на их утилизацию как списанной техники. Так о судьбе военной техники на Украине высказался председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России Сергей Липовой, его цитирует ТАСС.

«Это истребители прошлого столетия. То, что передается Украине, — это списанная техника с достаточно большим отработанным ресурсом. Для утилизации этой авиационной техники требуется немало денег. И многие страны НАТО, в том числе Швеция, пытаются заработать на Украине, продавая ей подобную технику», — пояснил эксперт.

По его словам, Gripen не могут тягаться с передовыми истребителями. Именно поэтому поступление их Вооруженным силам Украины (ВСУ) не изменит ход конфликта.

Ранее Василий Дандыкин заявил, что ВС России будут сбивать шведские истребители, которые закупила Украина. Для этого нужно поражать цели еще на аэродромах до взлета.