10:14, 29 мая 2026Экономика

Глава Минфина США объяснил свои записи в блокноте

Бессент ответил на вопрос о записи слова «устойчивость» во время совещания с Трампом
Дмитрий Воронин

Фото: Evan Vucci / Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент в ходе брифинга в Белом доме объяснил необычную запись в блокноте, сделанную им в ходе совещания с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В ответ на вопрос журналиста политик предпочел отшутиться.

«Вы написали слово "устойчивость" в своих заметках на заседании кабинета», — напомнили Бессенту, поинтересовавшись, зачем это было сделано. «Чтобы люди заглядывали мне через плечо, фотографировали их и думали, что получили сенсацию», — со смехом сказал после этого министр.

Также Бессент высказался об идее напечатать портрет действующего главы государства на новой 250-долларовой купюре. «Я не думаю, что есть что-то предосудительное в том, чтобы разместить изображение президента Соединенных Штатов — человека, который является президентом Соединенных Штатов, — на купюре, посвященной 250-летию», — сказал он.

Министр финансов стал уже третьим после вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио американским чиновником, заменившим на брифинге находящуюся в декретном отпуске пресс-секретаря Трампа Кэролайн Левитт.

