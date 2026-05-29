10:09, 29 мая 2026Мир

Мадьяр заявил о неизменности позиции в одном вопросе по Украине

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил венгерским дипломатам о том, что позиция Будапешта в отношении прав закарпатских венгров на Украине останется неизменной. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

«Несмотря на то что во время предвыборной кампании он обещал порвать с эпохой [экс-премьера Виктора] Орбана, Мадьяр заявил сотрудникам дипломатического представительства, что позиция Венгрии останется в значительной степени неизменной по ряду ключевых вопросов, включая конкурентоспособность, миграцию и права венгерского меньшинства в Украине», — сказано в сообщении.

Также, по словам источников, венгерских дипломатов заверили, что масштабной реорганизации представительства не планируется.

Ранее Мадьяр заявлял, что Венгрия готова поддержать открытие первого переговорного этапа по вступлению Украины в Европейский союз только в случае достижения договоренности по вопросу прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

