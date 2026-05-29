Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:39, 29 мая 2026Экономика

Москвичей предупредили об аномальной пятнице

Синоптик Позднякова: Температура воздуха 29 мая будет ниже нормы на 7 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В пятницу, 29 мая, температура воздуха в Москве будет ниже климатической нормы на 7 градусов. Об аномальной погоде предупредила жителей столицы главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

В целом в этот день будет облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь. «Сохранится плотный северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду», — добавила синоптик.

Минимальная температура воздуха будет достигать плюс 4-6 градусов в Москве и плюс 3-8 градусов в области, а максимальная — плюс 11-13 градусов и плюс 8-13 градусов соответственно. Эти значения отличаются от привычных для конца мая на семь градусов, подчеркнула Позднякова.

Ранее метеоролог спрогнозировала, что в начале июня температура воздуха в столице останется ниже климатической нормы. Правда, аномалия составит не семь градусов, как сейчас, а три: в течение дня воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, к 5 июня можно ждать до плюс 20-22 градусов. В целом, как предполагает Позднякова, среднемесячный показатель будет держаться немного ниже нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине

    Россия подписала с одной страной план сотрудничества в ядерной безопасности

    США продлили срок продажи иностранного бизнеса «Лукойла»

    Россиянин описал жителей США словами «с малых лет учат жадности и меркантильности»

    Москвичей предупредили об аномальной пятнице

    Названы способные помочь в борьбе с диабетом растения

    Сотрудник похоронного бюро рассказал о паранормальных случаях на работе

    Белый дом опубликовал базу данных нелегальных мигрантов под видом сайта о пришельцах

    Экс-аналитик ЦРУ выступил с тревожным заявлением о Европе и России

    Промышленные объекты с топливом загорелись в регионе центральной России после удара ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok