Москвичи пережили октябрьскую ночь в мае

Синоптик Тишковец: Температура воздуха в ночь на 29 мая опускалась до значений октября

В ночь на пятницу, 29 мая, температура воздуха в Московском регионе опускалась до значений октября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в Москве минимальная температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ составила плюс 5,2 градуса, на Балчуге — плюс 6,4 градуса, в Строгино — плюс 5,1 градуса, Тушино и Бутово — плюс 4,8 градуса», — сообщил синоптик и отметил, что обычно так свежо бывает во второй половине сентября.

В области прохладнее всего было на метеостанции Шаховской — там зафиксировали плюс 2,9 градуса. Одни из самых низких показателей также заметили в Волоколамске (плюс 3 градуса), Солнечногорске и Можайске (по плюс 3,8 градуса). Эти температуры уже соответствуют норме октября, подчеркнул Тишковец.

«В Центральной России самые низкие ночные температуры, вплоть до заморозков, были зафиксированы в Костромской области: Буй — плюс 0,7 градуса, Кологрив — плюс 0,2 градуса, Шарья — минус 0,7 градуса и Ярославской области — Борисоглебский — до плюс 0,9 градуса», — заключил метеоролог.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы, что температура воздуха в ближайшие дни окажется ниже климатической нормы на семь градусов.