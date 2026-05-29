Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 29 мая 2026Забота о себе

Мужчина впервые занялся сексом в 26 лет и сделал неловкое открытие о себе

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником @PayUnited9495 признался, что впервые занялся сексом в 26 лет и сделал неловкое открытие о себе. В посте, опубликованном в разделе Sex, он также попросил совета.

По словам автора, когда он занимался сексом со своей девушкой, то заметил, что довольно сильно стонет от удовольствия, а это не кажется ему мужественным. «Я довольно часто стонал, кряхтел и всхлипывал. Я боюсь, что это может показаться ей немного странным или непривлекательным. Можно ли от этого как-нибудь избавиться?» — спросил он.

В комментариях ему активно начали отвечать женщины, которые призвали молодого человека не стесняться, стонать и кряхтеть. «Лично для меня, если мой парень стонет и кряхтит, это значит, что он чувствует себя прекрасно и хорошо проводит время, что делает меня чертовски счастливой!» — написала одна женщина. «Я несколько раз спала с парнем, который хранил во время секса полное молчание, это ужасно меня пугало», — добавила другая.

Материалы по теме:
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие. Почему на самом деле это опасно для психики?
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие.Почему на самом деле это опасно для психики?
13 декабря 2022
«На грани сучки и хорошей девочки» Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
«На грани сучки и хорошей девочки»Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
25 ноября 2020

Еще одна порекомендовала мужчине примерить ситуацию на себя и подумать, нравится ли ему слышать, как партнерша наслаждается сексом с ним. «Тогда почему бы ей не чувствовать то же самое по поводу издаваемых тобой звуков? Я сомневаюсь, что ты хотел бы, чтобы она вела себя тихо», — написала она.

Ранее мужчины на Reddit перечислили безопасные способы сделать секс жестче. Многие порекомендовали всерьез заняться физкультурой и заверили, что это улучшает умения в постели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине

    Россия подписала с одной страной план сотрудничества в ядерной безопасности

    США продлили срок продажи иностранного бизнеса «Лукойла»

    Россиянин описал жителей США словами «с малых лет учат жадности и меркантильности»

    Москвичей предупредили об аномальной пятнице

    Названы способные помочь в борьбе с диабетом растения

    Сотрудник похоронного бюро рассказал о паранормальных случаях на работе

    Белый дом опубликовал базу данных нелегальных мигрантов под видом сайта о пришельцах

    Экс-аналитик ЦРУ выступил с тревожным заявлением о Европе и России

    Промышленные объекты с топливом загорелись в регионе центральной России после удара ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok