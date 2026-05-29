На российский рынок перестали выходить иностранные бренды

09:24, 29 мая 2026

«Ведомости»: С начала года на российский рынок не вышло ни одного иностранного бренда
Дмитрий Воронин

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

С начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда, хотя в 2025-м в тех же январе-мае офлайн-точки продаж открыли в стране как минимум девять международных игроков, включая испанскую ювелирную марку Pdpaola, белорусский бренд одежды Mua и итальянскую Kappa. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP пишут «Ведомости».

В целом в прошлом году число новых брендов из-за рубежа, пришедших в Россию, сократилось к уровням 2024-го вдвое — с 24 до 12 — при том, что, например, в 2019-м их было 29, а в 2019-м — 23.

Авторы исследования связывают то, что иностранцы перестали открывать магазины в России, с влиянием общего макроэкономического фона и охлаждением потребительского спроса. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев призвал учесть также продолжающееся снижение трафика в торговых центрах, упавшего к уровням 2019 года примерно на четверть.

Ранее стало известно, что темпы роста капитала состоятельных клиентов российских банков сократились в 2025 году с 40 до 12 процентов. Это произошло на фоне резкого падения притока новых средств, усиления налоговой нагрузки и неудачных прогнозов экспертов, отметили во Frank RG.

