На российский рынок перестали выходить иностранные бренды

«Ведомости»: С начала года на российский рынок не вышло ни одного иностранного бренда

С начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда, хотя в 2025-м в тех же январе-мае офлайн-точки продаж открыли в стране как минимум девять международных игроков, включая испанскую ювелирную марку Pdpaola, белорусский бренд одежды Mua и итальянскую Kappa. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP пишут «Ведомости».

В целом в прошлом году число новых брендов из-за рубежа, пришедших в Россию, сократилось к уровням 2024-го вдвое — с 24 до 12 — при том, что, например, в 2019-м их было 29, а в 2019-м — 23.

Авторы исследования связывают то, что иностранцы перестали открывать магазины в России, с влиянием общего макроэкономического фона и охлаждением потребительского спроса. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев призвал учесть также продолжающееся снижение трафика в торговых центрах, упавшего к уровням 2019 года примерно на четверть.

