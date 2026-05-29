Нарколог развеяла мифы о выведении алкоголя из организма

Нарколог Калюжная: Выведение алкоголя нельзя ускорить ни кофе, ни холодным душем

Точных бытовых признаков, по которым можно с уверенностью сказать, что алкоголь выветрился и можно садиться за руль, не существует, заявила «Ленте.ру» психиатр-нарколог, основатель и руководитель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная.

«Печень взрослого человека выводит около 0,1-0,15 промилле в час — и это не ускорить ни кофе, ни холодным душем, ни прогулкой. У женщин этот процесс идет медленнее, чем у мужчин, просто потому что у них ниже активность фермента, который расщепляет этанол. Это физиология», — объяснила Калюжная.

По словам нарколога, многие ошибочно думают, что главный ориентир — это самочувствие. Если голова не кружится, речь нормальная, а ноги не заплетаются - значит, трезвый.

«Но это не совсем так работает. Ощущение трезвости возвращается значительно раньше, чем алкоголь реально уходит из крови. Можно чувствовать себя вполне сносно — а в крови все еще 0,3-0,5 промилле. Координация при этом чуть снижена, реакция замедлена, но мозг сам себе это не докладывает. Именно поэтому большинство аварий с нетрезвыми водителями происходят с людьми, которые были искренне уверены, что уже в норме», — объяснила Калюжная.

Нарколог также развеяла миф о том, что хороший сон способствует отрезвлению. На самом деле сон не ускоряет вывод алкоголя, он просто идет параллельно. После позднего застолья с крепким алкоголем можно проснуться через 6-7 часов и все еще иметь в крови достаточно, чтобы получить штраф.

«Единственный надежный способ проверить себя — сертифицированный алкотестер. Не приложение на телефоне, не зеркало, не ощущения. Если есть сомнения — за руль рано», — добавила Калюжная.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев назвал компонент алкоголя, который несет в себе наибольший вред. Любой алкогольный напиток содержит этанол, который в целом оказывает единый эффект в виде привыкания и формирования зависимости, объяснил он.