Назван лучший способ избавиться от комаров в доме

Энтомолог Хряпин: Дом от комаров защитят механический барьер и испаряющие устройства

Защитить дом от комаров помогут механический барьер и испаряющие устройства. Лучшие способы избавиться от назойливых насекомых назвал россиянам энтомолог Роман Хряпин, пишет aif.ru.

Если комары уже попали в жилье, лучше всего с ними справятся специальные устройства — это электрофумигаторы, которые испаряют летучие пиретроиды в воздух помещения. «Таким образом все комары у нас как минимум попадают и перестанут кусать», — отметил специалист.

Вторым самым надежным способом защиты от насекомых Хряпин назвал установку механического барьера — то есть москитной сетки на окна.

