Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:49, 29 мая 2026Экономика

Назван лучший способ избавиться от комаров в доме

Энтомолог Хряпин: Дом от комаров защитят механический барьер и испаряющие устройства
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Защитить дом от комаров помогут механический барьер и испаряющие устройства. Лучшие способы избавиться от назойливых насекомых назвал россиянам энтомолог Роман Хряпин, пишет aif.ru.

Если комары уже попали в жилье, лучше всего с ними справятся специальные устройства — это электрофумигаторы, которые испаряют летучие пиретроиды в воздух помещения. «Таким образом все комары у нас как минимум попадают и перестанут кусать», — отметил специалист.

Вторым самым надежным способом защиты от насекомых Хряпин назвал установку механического барьера — то есть москитной сетки на окна.

Ранее жители Сургута показали на видео «комариный апокалипсис» возле одного из многоэтажных жилых домов. На записи, снятой местной жительницей, можно заметить тысячи насекомых, осевших на подоконнике нижнего этажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о реакции генсека НАТО после прилета БПЛА в Румынии

    Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

    Стало известно о перебросе боеспособных штурмовых групп ВСУ на один участок фронта

    Вэнс сделал заявление о сделке с Ираном

    Сотрудники популярного реалити-шоу за кулисами заключали пари на секс участников

    Россиянка описала кухню мексиканки словами «это уже что-то на грани катастрофы»

    Экс-возлюбленная Березовского восхитила подписчиков откровенными фото

    Перечислены скрытые способы ускорения интернета

    Губернатор раскрыл деталь содержания политзаключенных на Украине

    Жилой дом сгорел в российском городе из-за пауэрбанка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok