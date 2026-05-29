Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:35, 29 мая 2026Забота о себе

Назван способ избавиться от старческого запаха

Нутрициолог Сэндс: Чтобы избежать запаха старости, нужно есть брокколи и ягоды
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bonsales / Shutterstock / Fotodom

Старческий запах связан с окислительным стрессом и гормональными изменениями, рассказала нутрициолог Мишель Сэндс. Способ избавиться от него она назвала в беседе с Yahoo.

По словам Сэндс, с возрастом антиоксидантная защита снижается, уровень гормонов меняется и кожа становится более уязвимой к окислительному стрессу. Это создает отчетливый затхлый, жирный, слегка травянистый запах, который многие люди связывают со старением, объяснила она. К плохой гигиене этот запах отношения не имеет — он связан с выделением на коже вещества под названием 2-ноненаль, трудно смываемого с кожи.

Чтобы снизить окислительный стресс, Сэндс предложила изменить образ жизни: хорошо спать, наращивать мышечную массу, снизить потребление алкоголя и употреблять продукты, богатые антиоксидантами и полифенолами. Среди них специалист назвала яркие ягоды, зеленый чай, рыбу, богатую жирными кислотами омега-3, и овощи, богатые серой (брокколи и чеснок). Она также призвала уменьшить в рационе объем обработанных пищевых продуктов, сахара и жареной пищи.

Кроме того, Сэндс предостерегла от автоматического вывода, что новый запах от человека является неизбежным признаком старения. «Внезапное изменение запаха тела иногда может свидетельствовать о проблемах с обменом веществ или болезнях. Организм постоянно общается с нами, и запах является одним из его предупреждающих сигналов», — отметила она.

Ранее врач-физиотерапевт Клэр Морроу посоветовала чаще ходить босиком. По ее словам, это тренирует равновесие и помогает предотвратить травмы из-за падений у пожилых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    Почти двухметровая россиянка прошлась по городу и показала эмоции прохожих

    Вооруженные силы России получили БМД-2М с «Берегом»

    Россиянин забил знакомого молотком и спрятал его под бетоном

    Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

    Российский экс-депутат добился приостановки своего дела после отказа суда

    Звезда Comedy Club объявил об уходе из шоу

    Дима Билан сделал заявление о личной жизни

    В швейцарском клубе высказались об интересе к Дзюбе

    Долг в несколько миллионов рублей довел российского бизнесмена до жестокого преступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok