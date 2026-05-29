Названа неожиданная причина задержки менструации

Врач Сахай Шукла: Обезвоживание влияет на овуляцию, может вызвать задержку менструации

Недостаток жидкости в организме влияет на гормональный баланс, менструальный цикл и овуляцию. Об этом заявила врач Ричику Сахай Шукла изданию The Times of India.

Специалист отметила, что обезвоживание может звучать как неожиданное объяснение задержки цикла, тем не менее в этом есть логика. По ее словам, для организма длительная нехватка воды — это стресс, в ответ на который повышается уровень кортизола. Этот гормон, продолжила врач, может влиять на процессы, связанные с менструацией и овуляцией.

По словам врача, подобные изменения часто возникают во время жары, строгих диет, интенсивных тренировок, недосыпа и постоянного употребления кофе вместо полноценного питания. Организм какое-то время адаптируется к таким условиям, но затем гормональный ритм может начать нарушаться. При этом сами женщины не догадываются, что сбой цикла, раздражительность и вздутие живота могут быть связаны с нехваткой воды.

Сахай Шукла подчеркнула, что однократная задержка не всегда говорит о серьезных проблемах со здоровьем. Причиной могут быть стресс, путешествия, вирусные инфекции или резкие изменения образа жизни. Однако при регулярных сбоях цикла, усилении боли или длительном отсутствии менструации врач рекомендовала не откладывать обращение к специалисту.

Ранее гинеколог-эндокринолог Татьяна Сонина предупредила, что малоподвижный образ жизни вредит женскому здоровью. По ее словам, без движения в органах малого таза застаивается кровь, что повышает риск гинекологических заболеваний.