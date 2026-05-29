08:42, 29 мая 2026Наука и техника

Названа опасность использования капель от насморка для всего тела

Юлия Мискевич
Оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, как работают сосудосуживающие капли от насморка и чем опасно их неправильное применение.

По его словам, часть действующего вещества действительно всасывается в кровь, особенно при частых закапываниях, превышении дозировки или поврежденной слизистой. В таких случаях местный препарат начинает действовать как системный симпатомиметик: сужает сосуды не только в носу, но и по всему организму, влияя на артериальное давление и сердечный ритм.

При правильном кратковременном использовании у здоровых людей влияние на сердце минимально. Однако при злоупотреблении, использовании флакона вверх дном (когда за раз попадает многократная доза), сочетании с другими деконгестантами или на фоне сердечно-сосудистых заболеваний возможны подъем давления, учащенное сердцебиение, аритмии — в редких случаях серьезные осложнения.

В группе повышенного риска — люди с неконтролируемой гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, аритмиями, тяжелым атеросклерозом, а также пожилые и дети. Им любые деконгестанты следует согласовывать с врачом. Тревожные симптомы: скачки давления, сердцебиение, перебои в сердце, головные боли, беспокойство, дрожь, боли в груди, одышка.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг заявила, что при появлении насморка не стоит сразу прибегать к медикаментам. Она посоветовала приобрести увлажнитель воздуха и уточнила, что в квартире влажность должна находиться на уровне 45-60 процентов.

