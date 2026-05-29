Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

Аналитик Сафонов: Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми среди рабочих

В 2026 году профессия сварщика оказалась самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Его слова приводит РИА Новости.

Подобную тенденцию аналитик связал с рядом факторов. К числу основных причин высоких зарплат сварщиков Сафонов отнес нехватку квалифицированных работников и высокую потребность работодателей в такого рода специалистах. «Среди рабочих специальностей сварщики сейчас фактически занимают первое место по уровню доходов на рынке труда», — констатировал он.

Высокие зарплаты сейчас предлагают в сегменте вахтовых вакансий в частном и промышленном секторах, добавил профессор. В начале года медианный оклад там достиг 267,3 тысячи рублей в месяц. При этом на общероссийском рынке труда показатель гораздо скромнее, резюмировал Сафонов. Средняя зарплата по всему рынку в настоящее время составляет 142-162 тысячи рублей, заключил эксперт.

Ранее о дефиците сварщиков в России заявил экономист Юрий Шедько. К числу других востребованных специалистов он отнес станочников, сборщиков и инженеров. Кроме того, серьезным спросом будут пользоваться водители, комплектовщики и грузчики. При этом малые предприятия в обозримом будущем будут испытывать серьезное давление со стороны крупных компаний, которым также нужно закрывать образовавшиеся кадровые бреши.