17:17, 29 мая 2026Экономика

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

Аналитик Сафонов: Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми среди рабочих
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2026 году профессия сварщика оказалась самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Его слова приводит РИА Новости.

Подобную тенденцию аналитик связал с рядом факторов. К числу основных причин высоких зарплат сварщиков Сафонов отнес нехватку квалифицированных работников и высокую потребность работодателей в такого рода специалистах. «Среди рабочих специальностей сварщики сейчас фактически занимают первое место по уровню доходов на рынке труда», — констатировал он.

«На пятидесятилетних можно положиться» Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
«Это тревожный сигнал» Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
Высокие зарплаты сейчас предлагают в сегменте вахтовых вакансий в частном и промышленном секторах, добавил профессор. В начале года медианный оклад там достиг 267,3 тысячи рублей в месяц. При этом на общероссийском рынке труда показатель гораздо скромнее, резюмировал Сафонов. Средняя зарплата по всему рынку в настоящее время составляет 142-162 тысячи рублей, заключил эксперт.

Ранее о дефиците сварщиков в России заявил экономист Юрий Шедько. К числу других востребованных специалистов он отнес станочников, сборщиков и инженеров. Кроме того, серьезным спросом будут пользоваться водители, комплектовщики и грузчики. При этом малые предприятия в обозримом будущем будут испытывать серьезное давление со стороны крупных компаний, которым также нужно закрывать образовавшиеся кадровые бреши.

