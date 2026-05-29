Названы цели массированного и групповых ударов российских войск на Украине

12:26, 29 мая 2026

Минобороны: ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов по Украине
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по целям на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 23 по 29 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Удары наносились по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, портовой и транспортной инфраструктуры, которые использовали украинские войска, а также авиабазам, цехам сборки и местам запуска БПЛА, пунктам временной дислокации иностранных наемников и подразделений ВСУ.

Ранее стало известно, что ВС России за сутки взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

