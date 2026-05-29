Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селах Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области, а также селах Бударки и Караичное в Харьковской области.

Российские войска, помимо того, за неделю сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, три авиационные ракеты SCALP, а также 2628 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что в ночь с 28 на 29 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами России сотни БПЛА. Атаке среди прочих регионов подверглись Ярославская Саратовская, Ростовская, Орловская, Владимирская и Тверская области, а также Крым и Краснодарский край.