Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 29 мая 2026Россия

Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селах Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области, а также селах Бударки и Караичное в Харьковской области.

Российские войска, помимо того, за неделю сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, три авиационные ракеты SCALP, а также 2628 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что в ночь с 28 на 29 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами России сотни БПЛА. Атаке среди прочих регионов подверглись Ярославская Саратовская, Ростовская, Орловская, Владимирская и Тверская области, а также Крым и Краснодарский край.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    Почти двухметровая россиянка прошлась по городу и показала эмоции прохожих

    Вооруженные силы России получили БМД-2М с «Берегом»

    Россиянин забил знакомого молотком и спрятал его под бетоном

    Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

    Российский экс-депутат добился приостановки своего дела после отказа суда

    Звезда Comedy Club объявил об уходе из шоу

    Дима Билан сделал заявление о личной жизни

    В швейцарском клубе высказались об интересе к Дзюбе

    Долг в несколько миллионов рублей довел российского бизнесмена до жестокого преступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok