07:48, 29 мая 2026Россия

Минобороны сделало заявление о массированной атаке ВСУ на Россию

В ночь с 28 на 29 мая средства ПВО сбили над регионами России 208 БПЛА ВСУ
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь с 28 на 29 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в заявлении, которое сделало российское Министерство обороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, всего над российскими регионами уничтожили 208 летательных аппаратов. Атаке среди прочих регионов подверглись Ярославская Саратовская, Ростовская, Орловская, Владимирская и Тверская области, а также Крым и Краснодарский край.

Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области загорелись промышленные объекты с топливом после попадания во время атаки ВСУ.

