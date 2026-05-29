06:25, 29 мая 2026

Нетаньяху сделал заявление о военном сотрудничестве Израиля и Германии

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Биньямин Нетаньяху. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая 28 мая, заявил, что в перспективах военного сотрудничества между Израилем и Германией просматривается определенный символизм. Его слова приводят «Известия».

По его словам, ФРГ обращается к государству, стремясь создать собственную армию.

«Мне кажется, в этом есть определенный символизм», — сказал израильский премьер, подчеркнув, что интерес Германии вызван военными способностями, инициативностью Израиля и активным развитием «индустрий будущего».

Технологический прогресс, который Израиль обязан продолжать развивать, политик назвал одним из главных преимуществ страны, привлекающим внимание многих государств, включая ФРГ.

Ранее ЦАХАЛ заявил о ликвидации в секторе Газа нового лидера военного крыла палестинского радикального движения ХАМАС Мухаммеда Уде.

