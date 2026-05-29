04:02, 29 мая 2026РоссияЭксклюзив

Опубликованы неизвестные кадры разрушений после мощного землетрясения в Нефтегорске

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Опубликованы неизвестные ранее кадры последствий мощного землетрясения, в ночь на 28 мая 1995 года меньше чем за минуту уничтожившего Нефтегорск — поселок нефтедобытчиков на севере Сахалина. Эти снимки в рамках спецпроекта «Ленты.ру» к годовщине трагедии предоставила одна из переживших катаклизм жительниц поселка Виктория Москалева.

По словам россиянки, потерявшей в землетрясении ребенка, в ночь катастрофы она находилась в Южно-Сахалинске, куда уезжала за паспортом. В Нефтегорск женщина прилетела на следующий день на вертолете. При заходе на посадку она увидела свой сгоревший дом и кучи строительного мусора на месте остальных.

Фото: Виктория Москалева

На снимках, сделанных на полароид, видно технику и людей, разбирающих завалы. Запечатлены как уцелевшие строения, так и полностью разрушенные. Некоторые фотографии подписаны. Так, местная столовая обрушилась лишь частично, а от дома 20 осталась лишь гора обломков.

Ранее «Лента.ру» восстановила хронологию разрушившего Нефтегорск землетрясения, опираясь на книгу участника спасательной операции Валерия Коханова.

Землетрясение в Нефтегорске стало самым разрушительным в истории России. За 17 секунд поселок был полностью уничтожен. Жертвами катастрофы стали 2040 из 3197 жителей поселка. Ущерб от катаклизма оценили в сумму около двух триллионов неденоминированных рублей. В масштабной спасательной операции приняли участие более 1,5 тысячи человек, 200 единиц наземной техники, а также 25 самолетов и вертолетов. Гуманитарную помощь оказали сотни стран.

