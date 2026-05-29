Политолог объяснил тактику Ирана по ядерной программе

Политолог Севостьянов: Иран хочет выиграть время тактикой по ядерным объектам

Иран использует переговоры и согласие на международный контроль над ядерными объектами как инструмент для снижения внешнего давления и предотвращения военных ударов. По мнению политолога Николая Севостьянова, главная задача Тегерана — выиграть время и перевести ситуацию в затяжной дипломатический формат. Об этом специалист высказался в беседе с радио «Комсомольская правда».

Специалист таким образом прокомментировал сообщение Al Arabiya о том, что Тегеран якобы согласился на международный надзор за своими ядерными объектами ради сохранения их от демонтажа.

По его словам, привлечение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может стать для Ирана способом перевести ситуацию в долгий переговорный формат.

«Когда подключается МАГАТЭ, это не является какой-то уступкой, которую невозможно переиграть», — объяснил востоковед, отметив, что привлечение агентства подразумевает инспекции и мониторинг, но не означает демонтажа стратегических объектов или вывоза ядерных материалов.

Иранская сторона стремится минимизировать риски нового конфликта с Израилем и США, избегая резких решений, считает Севостьянов. Эксперт добавил, что власти страны рассчитывают на изменение международной обстановки в будущем, считая нынешних западных лидеров временным фактором, поэтому затягивание диалога является для них выгодной стратегией.

Кроме того, Тегеран заинтересован в смягчении экономических санкций, которые бьют по национальной экономике и морским перевозкам. Однако ради этого страна готова идти лишь на словесные компромиссы, не затрагивая фундаментальные элементы своей ядерной программы, рассматриваемой как ключевой стратегический актив.

Согласно данным Al Arabiya, иранская сторона одобрила вывоз обогащенного урана в Китай при условии, что он не будет передан США.