Популярный российский блогер разбил голову во Вьетнаме и описал травму словами «там мясо»

Блогер Евгений Кулик заявил, что разбил голову во Вьетнаме, когда нырнул в бассейн

Популярный российский актер и блогер Евгений Кулик рассказал, что во время отдыха во Вьетнаме разбил голову. В посте, опубликованном в его аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ), он заявил, что травма оказалась серьезной.

«Суперприкол. Я нырнул в бассейн и жестко рассек башку. И сейчас нахожусь во вьетнамском госпитале. Мне сейчас будут ставить прививку от столбняка и потом голову зашивать. Я в шоке вообще. (...) Там у меня мясо вместо мозгов», — описал произошедшее блогер.

Кулик добавил, что ему также провели магнитно-резонансную томографию (МРТ). По словам инфлюэнсера, врачи удивились тому, что тот все еще может разговаривать. «Пожелайте мне удачи, чтобы я выкарабкался», — обратился блогер к подписчикам.

Ранее журналистка Алена Жигалова рассказала, что во время отдыха во Вьетнаме на нее напали обезьяны. Жигалова пожаловалась, что после встречи с животными у нее остались шрамы.