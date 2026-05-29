Президент Румынии созвал Совбез из-за падения беспилотника

Румыния созвала совбез из-за падения беспилотника в Галаце

Президент Румынии Никушор Дан сообщил о созыве заседания Высшего совета национальной обороны (Совбез) после падения беспилотника в городе Галаце. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня в 11 часов утра (совпадает с московским) я созвал заседание Высшего совета национальной обороны для обсуждения последствий самого серьезного инцидента, затронувшего территорию страны», — заявил Дан. Он уточнил, что начато полномасштабное расследование обстоятельств крушения и заказана техническая экспертиза для извлечения фрагментов.

По данным румынского Минобороны, беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома. В результате пострадали два человека, жильцов эвакуировали. Румынские военные имели приказ сбить цель, но не сделали этого из-за риска жертв на земле. Бухарест уже проинформировал ЕС и НАТО, а также обратится в Совет безопасности ООН с просьбой о дополнительных средствах борьбы с беспилотниками.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Мощный удар попал на видео.