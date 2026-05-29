Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:11, 29 мая 2026Мир

Президент Румынии созвал Совбез из-за падения беспилотника

Румыния созвала совбез из-за падения беспилотника в Галаце
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photos / George Calin via Reuters

Президент Румынии Никушор Дан сообщил о созыве заседания Высшего совета национальной обороны (Совбез) после падения беспилотника в городе Галаце. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня в 11 часов утра (совпадает с московским) я созвал заседание Высшего совета национальной обороны для обсуждения последствий самого серьезного инцидента, затронувшего территорию страны», — заявил Дан. Он уточнил, что начато полномасштабное расследование обстоятельств крушения и заказана техническая экспертиза для извлечения фрагментов.

По данным румынского Минобороны, беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома. В результате пострадали два человека, жильцов эвакуировали. Румынские военные имели приказ сбить цель, но не сделали этого из-за риска жертв на земле. Бухарест уже проинформировал ЕС и НАТО, а также обратится в Совет безопасности ООН с просьбой о дополнительных средствах борьбы с беспилотниками.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Мощный удар попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    Названа достаточная россиянам для счастья зарплата

    Президент Румынии созвал Совбез из-за падения беспилотника

    29-летний блогер пропал при загадочных обстоятельствах

    Россиянин привез из Китая 22 сувенира и стал правонарушителем

    Звезда «Бумера» рассказал о переменах в жизни после развода

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим игроком финала Лиги чемпионов

    Простой напиток оказался защитником печени от накопления жира

    Назван самый стильный мужчина 2026 года

    ВВП второй экономики Европы сократился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok