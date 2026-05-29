Президент Словакии выступил с призывом к НАТО после инцидента в Румынии

Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал не допустить эскалации напряженности в отношениях России и Североатлантического альянса. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Отвергаю эскалацию напряженности между странами — членами НАТО и Россией. Выражаю солидарность правительству и гражданам Румынии (...) Нужно сделать все для продвижения переговоров о мире между Украиной и Россией», — отметил он.

По словам Пеллегрини, инцидент в Румынии является опасным прецедентом, который подтвеждает «необходимость укрепления восточного флага НАТО».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал страны Евросоюза к сдержанности в заявлениях о произошедшем. Он также заявил о необходимости открытия диалога между Москвой и Брюсселем.