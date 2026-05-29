Призер чемпионата России по тайскому боксу оказался лидером ОПГ

Призер чемпионата России по тайскому боксу Аминов арестован по делу об ОПГ

В Петербурге арестован призер чемпионата России по тайскому боксу мастер спорта Салим Аминов за подозрения в связях с организованной преступностью. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вместе с ним задержаны еще двое спортсменов, один из которых атлет по прыжкам в длину Султанбег Гаджибутаев из Кизляра. Их подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном обороте денежных средств.

Следователи считают Аминова лидером ОПГ.

В 2022 году он выиграл чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по тайскому боксу, на общероссийском соревновании занял второе место.

