13:47, 29 мая 2026

Призер чемпионата России по тайскому боксу оказался лидером ОПГ

Призер чемпионата России по тайскому боксу Аминов арестован по делу об ОПГ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Петербурге арестован призер чемпионата России по тайскому боксу мастер спорта Салим Аминов за подозрения в связях с организованной преступностью. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вместе с ним задержаны еще двое спортсменов, один из которых атлет по прыжкам в длину Султанбег Гаджибутаев из Кизляра. Их подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном обороте денежных средств.

Следователи считают Аминова лидером ОПГ.

В 2022 году он выиграл чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по тайскому боксу, на общероссийском соревновании занял второе место.

Ранее сообщалось, что в Москве суд вынес приговор по делу об осквернении памятника ветеранам МЧС России в отношении бойца ММА Заура Исмаилова.

