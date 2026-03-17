Российский боец ММА отработает тренировку ударов на памятнике

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:38, 17 марта 2026

Суд наказал обязательными работали бойца ММА, тренировавшего удары на памятнике
Владимир Седов

Кадр: Telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы

В Москве суд вынес приговор по делу об осквернении памятника ветеранам МЧС России в отношении бойца ММА Заура Исмаилова. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции города.

Как установил суд, Исмаилов выложил на своей странице в одной из социальных сетей видео, на котором он проводит тренировку и в ходе нее наносит несколько ударов одной из фигур памятника на Кременчугской улице.

В ходе судебного разбирательства Исмаилов признал свою вину и полностью раскаялся. По решению суда боец ММА получил полтора года принудительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства.

Ранее в Пермском крае вандала наказали обязательными работами за оскверненный мемориал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok