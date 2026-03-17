Российский боец ММА отработает тренировку ударов на памятнике

Суд наказал обязательными работали бойца ММА, тренировавшего удары на памятнике

В Москве суд вынес приговор по делу об осквернении памятника ветеранам МЧС России в отношении бойца ММА Заура Исмаилова. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции города.

Как установил суд, Исмаилов выложил на своей странице в одной из социальных сетей видео, на котором он проводит тренировку и в ходе нее наносит несколько ударов одной из фигур памятника на Кременчугской улице.

В ходе судебного разбирательства Исмаилов признал свою вину и полностью раскаялся. По решению суда боец ММА получил полтора года принудительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства.

Ранее в Пермском крае вандала наказали обязательными работами за оскверненный мемориал.