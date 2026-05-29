Расплата настигла укравшего 25 миллионов рублей и оружие у российской семьи форточника

В Калининграде ограбивший коттедж на 25 млн рублей мужчина получил 5 лет колонии

Укравший 25 миллионов рублей из коттеджа семьи в Калининграде 38-летний форточник получил приговор. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mаsh.

По данным канала, все произошло два года назад. Тогда фигурант вскрыл стеклопакет на втором этаже дома, расположенного на Берлинской улице. Он проник внутрь и украл пять миллионов наличных денег, ружья и карабин, золотые и позолоченные часы, мужскую шубу индивидуального пошива из норки, женскую шубу, коллекционные монеты XVIII века и тридцать единиц разных ювелирных изделий.

Он обвиняется по статье о краже с особо крупном размере. Своей вины он не признал ни в момент задержания, ни на судебном заседании. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, он должен возместить ущерб владельцу дома в размере 25 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Саратове задержан 46-летний домушник, укравший у 53-летней женщины из квартиры драгоценности, которые потом выбросил в мусорку.