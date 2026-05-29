Режиссер назвал семь распространенных ошибок на свадьбах и корпоративах

Режиссер Яковлевский назвал главной ошибкой на свадьбах и корпоративах отсутствие идеи

Даже при крупных бюджетах свадьбы и корпоративные мероприятия нередко не оправдывают ожиданий и оставляют у гостей ощущение перегруженности или разрозненности, рассказал основатель международной дизайн-лаборатории TwentyFive, режиссер и эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский. В беседе с «Лентой.ру» он назвал семь распространенных ошибок, которые чаще всего портят торжество.

По словам эксперта, одна из главных проблем — отсутствие целостной идеи. Так, когда элементы оформления, программа и технические решения не связаны между собой, мероприятие теряет логику. Второй распространенный фактор — перегрузка эффектами: большое количество экранов, света и интерактива создает визуальный шум, предупредил Яковлевский. Третья ошибка — копирование чужих решений без учета аудитории и контекста.

Также часто недооценивается сценарий, из-за чего событие воспринимается как набор отдельных эпизодов, утверждает режиссер. К числу типичных проблем он отнес и несбалансированное распределение бюджета, слабую работу с пространством и отсутствие внимания к деталям сервиса.

Дорогое событие не равно сильное. Если нет общей логики и понимания, зачем используется тот или иной элемент, даже высокий бюджет не создает нужного эффекта Дмитрий Яковлевский режиссер

Отдельное внимание спикер уделил технологиям. Голограммы, нейросети и мультимедийные инсталляции, по его словам, становятся все доступнее, однако их использование требует точного подхода. Без сценарного обоснования такие решения воспринимаются как демонстрация возможностей, а не как часть опыта, уточнил собеседник «Ленты.ру».

Говоря о трендах 2026 года, эксперт отметил рост интереса к продуманным и более сдержанным форматам. В центре внимания — не количество элементов, а их качество и взаимосвязь. Все чаще используется точечное оформление, акцент на сценарии и работа с эмоциями гостей. «События становятся более структурированными: важен ритм, последовательность и то, как человек проживает каждый этап», — отметил он.

При этом, отметил режиссер, сильное мероприятие возможно и при ограниченном бюджете. Ключевую роль играют идея, сценарий и точный выбор решений. Даже простые инструменты могут давать эффект, если они используются осмысленно и последовательно. «Иногда один точный акцент работает лучше, чем множество разрозненных элементов. Важно понимать, где именно находится точка внимания гостя», — пояснил эксперт.

