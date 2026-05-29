Родные Заворотнюк опубликовали трогательный пост в годовщину смерти актрисы

Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться об актрисе в годовщину ее смерти

Близкие Анастасии Заворотнюк обратились к поклонникам актрисы в годовщину ее смерти. Соответствующий пост опубликован в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Родные артистки поблагодарили всех, кто в этот день помолился о ней. Они признались, что по-прежнему ощущают боль и пустоту после ухода Заворотнюк и очень по ней скучают.

«Знаем, что наша Настя где-то рядом, во всем, что она любила и о чем мечтала. День за днем мы помним ее, перебирая в памяти самые разные моменты, и в каждом таком воспоминании очень много жизни и тепла», — сказано в публикации.

В 2020 году стало известно, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили глиобластому — рак головного мозга. Заворотнюк прошла через несколько операций и курсов химиотерапии, однако лечение не дало результатов. Актрисы не стало в мае 2024-го, ей было 53 года.

