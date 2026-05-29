Силовые структуры
11:26, 29 мая 2026

Россиянин помог украинским спецслужбам запугать подписчиков Telegram-канала

В Тольятти мужчину заподозрили в госизмене, он взят под стражу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении жителя, передавшего данные участников пророссийского Telegram-канала спецслужбам Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Мужчину подозревают в государственной измене. По данным силовиков, он по заданию куратора раскрыл и передал данные администраторов и подписчиков Telegram-канала «Крымский СМЕРШ», в числе которых были российские военные. После этого на людей, а также их родных было оказано психологическое воздействие.

Россиянин взят под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла агента СБУ, готовившего подрыв пассажирского поезда в Новороссийске.

