Российские танкисты нашли способ бороться с дронами

Боец Джин: Танкисты ВС России переделывают дымовые шашки для поражения дронов ВСУ

Танкисты российской армии используют дымовые мортиры для поражения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся напасть на боевую машину. О таком способе борьбы с БПЛА противника рассказал танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты с позывным Джин, передает ТАСС.

По его словам, военнослужащие убирают дымовой заряд, на его место вставляют болты и гайки. Огонь корректируется через камеры кругового обзора.

«Они переделывают дымовые шашки [штатные танковые мортиры для пуска дымовых зарядов] для стрельбы по дронам. Видя дрон противника через камеру, нажимают выстрел, вместо дымового снаряда оттуда вылетает эта шрапнель, на дрон обрушивается куча болтов и гаек, что помогает уничтожить "птичку" и защитить машину», — уточнил стратегию военный.