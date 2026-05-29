06:22, 29 мая 2026

Российские танкисты нашли способ бороться с дронами

Боец Джин: Танкисты ВС России переделывают дымовые шашки для поражения дронов ВСУ
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Танкисты российской армии используют дымовые мортиры для поражения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся напасть на боевую машину. О таком способе борьбы с БПЛА противника рассказал танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты с позывным Джин, передает ТАСС.

По его словам, военнослужащие убирают дымовой заряд, на его место вставляют болты и гайки. Огонь корректируется через камеры кругового обзора.

«Они переделывают дымовые шашки [штатные танковые мортиры для пуска дымовых зарядов] для стрельбы по дронам. Видя дрон противника через камеру, нажимают выстрел, вместо дымового снаряда оттуда вылетает эта шрапнель, на дрон обрушивается куча болтов и гаек, что помогает уничтожить "птичку" и защитить машину», — уточнил стратегию военный.

