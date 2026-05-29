Боец с позывным Кедр: ВСУ целенаправленно охотятся за военными водителями на СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно охотятся в зоне специальной военной операции (СВО) за водителями. Такие данные раскрыл боец с позывным Кедр, передает ТАСС.

Он сам является военным водителем 45-й отдельной инженерной бригады. Мужчина пояснил, что для него это не просто перевозка грузов, а настоящая боевая работа, сопряженная с рисками.

«Каждый рейс может стать последним, но мы не имеем права на ошибку», — поделился Кедр. Он заверил, что каждый военный водитель выкладывается на 100 процентов, осознавая, что от своевременной доставки зависят жизнь товарищей и успех общей задачи.

До этого сообщалось, что боец отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» с позывным Пара обманул украинского военнослужащего с помощью кирпича. В ходе штурма россиянин крикнул, что бросает в укрытие гранату, но на самом деле бросил камень.