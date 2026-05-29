Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 29 мая 2026Россия

Российский боец раскрыл цель для охоты ВСУ в зоне СВО

Боец с позывным Кедр: ВСУ целенаправленно охотятся за военными водителями на СВО
Майя Назарова

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно охотятся в зоне специальной военной операции (СВО) за водителями. Такие данные раскрыл боец с позывным Кедр, передает ТАСС.

Он сам является военным водителем 45-й отдельной инженерной бригады. Мужчина пояснил, что для него это не просто перевозка грузов, а настоящая боевая работа, сопряженная с рисками.

«Каждый рейс может стать последним, но мы не имеем права на ошибку», — поделился Кедр. Он заверил, что каждый военный водитель выкладывается на 100 процентов, осознавая, что от своевременной доставки зависят жизнь товарищей и успех общей задачи.

До этого сообщалось, что боец отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» с позывным Пара обманул украинского военнослужащего с помощью кирпича. В ходе штурма россиянин крикнул, что бросает в укрытие гранату, но на самом деле бросил камень.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо обратился к Евросоюзу после инцидента с БПЛА в Румынии

    Выдававший себя за чиновника россиянин провернул аферу на десятки миллионов

    В Госдуме прокомментировали инцидент с падением БПЛА на дом в Румынии

    Командир рассказал о влиянии российской «Елки» на дроны ВСУ

    Медведчук оценил попытки Зеленского получить ракеты от США

    Последствия отказа Мадьяра поставлять оружие на Украину оценили

    На Украине похвалили российскую разведку

    На Украине раскрыли подробности ситуации на границе с Белоруссией

    Раскрыт срок возвращения летней погоды в Москву

    В России раскрыли требования к переговорщикам по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok